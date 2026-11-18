Big Rock Partners Acquisition hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Big Rock Partners Acquisition ein EPS von -0,260 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Big Rock Partners Acquisition im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 383,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at