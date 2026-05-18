Big Rock Partners Acquisition stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Big Rock Partners Acquisition hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at