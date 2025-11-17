Big Rock Partners Acquisition verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Big Rock Partners Acquisition ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Big Rock Partners Acquisition die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Big Rock Partners Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at