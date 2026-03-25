Big Rock Partners Acquisition veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Big Rock Partners Acquisition hat am 23.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Big Rock Partners Acquisition -0,770 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,340 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Big Rock Partners Acquisition -2,360 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at