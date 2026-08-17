Big Rock Partners Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Big Rock Partners Acquisition hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Big Rock Partners Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,44 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,980 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at