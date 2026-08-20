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20.08.2026 06:31:29
Big Screen Entertainment Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Big Screen Entertainment Group lud am 18.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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