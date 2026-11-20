Big Screen Entertainment Group präsentierte in der am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 66,67 Prozent auf 0,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at