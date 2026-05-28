Big Shopping Centers: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Big Shopping Centers hat am 25.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7,28 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,15 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 726,8 Millionen ILS gegenüber 661,3 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at