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20.08.2026 06:31:29
Big Shopping Centers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Big Shopping Centers hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,47 ILS gegenüber 10,07 ILS im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 711,2 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 0,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 709,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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