Big Shopping Centers hat am 24.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 31,85 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Big Shopping Centers 21,94 ILS je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,51 Prozent auf 797,5 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 728,3 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at