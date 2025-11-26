Big Shopping Centers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Big Shopping Centers hat am 24.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 21,94 ILS. Im letzten Jahr hatte Big Shopping Centers einen Gewinn von 27,33 ILS je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 728,3 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 657,1 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

