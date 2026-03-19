Big Shopping Centers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Big Shopping Centers hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 22,09 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,88 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 767,0 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 664,5 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 70,98 ILS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 58,95 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,87 Milliarden ILS – ein Plus von 14,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Big Shopping Centers 2,51 Milliarden ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at