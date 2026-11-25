Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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26.11.2026 00:00:28
'Big Short' Investor Michael Burry Just Closed His Bet Against the Nasdaq. Here's What Investors Should Do Now
Michael Burry made his name betting against the housing market before the 2008 financial crisis. This week, with tech stocks in a steep slide, he did something somewhat unusual for him: He stopped betting against the market.
In a post on his Substack, Cassandra Unchained, Burry said he had sold the rest of his put options on the Nasdaq-100, bearish bets that pay off when the index falls. "Globally, my portfolio is more long, and less short, than it has been in some time," he wrote. Apart from puts on Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) and MetLife (NYSE:MET), he added, "I am temporarily almost entirely long."
Michael Burry. Image source: Getty Images.
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