Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
17.07.2026 14:55:24
Big Tech Firms Like Oracle Turn to Bonds to Finance A.I. Data Centers
Risk is rising as big tech companies like Oracle — the ultimate financial source of the Ellison media empire — need to turn to the bond market for staggering sums to finance data centers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
15.07.26
|Oracle leads race to supply Japan with top-secret cloud services (Financial Times)
|
14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26