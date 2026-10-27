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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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27.10.2026 13:10:01

Big Tech Is About to Report. Nvidia Investors Should Watch One Number.

Investors have focused heavily on technology giants in recent years as these companies are driving the artificial intelligence (AI) revolution. They are the ones spending on the infrastructure build-out, or developing and providing the products and services needed to advance the AI story.

And as a result, this week, with big tech set to report earnings, should be a big one for investors. Microsoft (NASDAQ:MSFT) and Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) kick things off with quarterly updates on Oct. 28 after the closing bell, and Amazon's (NASDAQ:AMZN) report is scheduled for Oct. 29 after the close of trading.

These reports should be important for the entire market, considering that AI has set the tone for the overall direction of the S&P 500. Tech giants are heavily weighted in the index and therefore guide its ups and downs. But investors in one particular company should be keenly interested in this week’s reports: I'm talking about Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors. In fact, they should watch one crucial number. Let's zoom in for a close look.

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