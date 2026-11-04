04.11.2026 22:33:00

Big Tech is driving a historic divide in the S&P 500. Why investors need to take notice.

A historic divergence has split the U.S. stock market: The benchmark S&P 500 index has tumbled into deeply oversold territory even as nearly half of its constituent stocks remained decidedly overbought.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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