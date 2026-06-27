People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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27.06.2026 14:30:00
Big Tech is obsessed with smart glasses. Now it has to convince people to wear them.
Smart glasses could become the definitive hardware design of the AI era — if consumers buy in to the idea.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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