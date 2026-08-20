Pace a Aktie

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ISIN: KYG6865N1299

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20.08.2026 03:00:00

Big Tech Is on Pace to Spend $735 Billion on AI Data Centers in 2026. These 3 Industrial Stocks Collect the Checks.

Big tech isn't done with artificial intelligence (AI) spending. Amazon raised its capital expenditures (capex) to $220 billion for 2026. Microsoft is spending $175 billion. Alphabet has raised guidance twice and now has its sights set on up to $205 billion. And Meta Platforms is set to spend $135 billion. Most of this goes toward each company's AI initiatives, and it's no surprise that graphics processing units (GPUs), central processing units (CPUs), data center rentals, and memory manufacturers get most of the spotlight.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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