CHANGE Aktie

CHANGE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002

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11.06.2026 13:07:00

Big Tech is preventing new stock-market highs as investors change the way they play AI, says this top strategist

Nomura’s Charlie McElligott says investors are finally waking up to the problems with a market that is too concentrated on AI leadership.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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