Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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17.03.2026 23:19:00
Big Tech Is Spending $720 Billion on AI in 2026, and This One Stock Gets Paid on Every Dollar
Over the last few weeks, technology companies reported their results for calendar 2025 and issued financial guidance for this year. Meanwhile, on Wall Street, the main theme that investors have been obsessing over is how much money big tech will be spending on artificial intelligence (AI) infrastructure this year.The big five hyperscalers guided for 2026 capital expenditure (capex) budgets as follows:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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