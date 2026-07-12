Big Tech to face fines for consumer protection failures, says EU official

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Fines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DTRQ / ISIN: JP3802410005

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12.07.2026 06:00:06

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