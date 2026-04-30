Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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30.04.2026 13:36:00
Big Tech’s AI build-out needs these 3 companies to keep the lights on — and they’re cashing in
The headlines focus on apps, but the big money is flowing to agentic AI’s boring industrial backbone.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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