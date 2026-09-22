NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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22.09.2026 12:59:09

Big Tech’s AI Debt Spree Hits a Wall as Bond Investors Demand Higher Yields From Alphabet, Meta and Nvidia

This article Big Tech’s AI Debt Spree Hits a Wall as Bond Investors Demand Higher Yields From Alphabet, Meta and Nvidia originally appeared on Benzinga.com

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12:23 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 307,85 0,52% Alphabet C (ex Google)
Meta Platforms (ex Facebook) 637,10 -1,71% Meta Platforms (ex Facebook)
NVIDIA Corp. 197,34 -0,52% NVIDIA Corp.

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX nach Rekord etwas höher -- DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt gewinnt nach einem Höchststand leicht hinzu, während der deutsche Leitindex zulegt. An der Wall Street dürfte es aufwärts gehen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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