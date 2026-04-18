QUICK Aktie
WKN: A0BLU9 / ISIN: JP3266000003
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18.04.2026 21:43:00
Big Tech’s giant headache: billions in AI capital spending and investors demanding quick results
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