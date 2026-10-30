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30.10.2026 04:04:56
Big Tech’s US$750 billion AI bet collides with slowing growth in core businesses
These firms are getting cannibalised by the very technology they are betting onWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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