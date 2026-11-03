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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083

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03.11.2026 06:42:17

Big ticket tech deals needed to keep pace with AI growth boom, financial leaders say

Fundraising by Asia-Pacific tech companies more than tripled to US$125.8 billion in the first three quarters of 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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