BigBear.ai Aktie
WKN DE: A3C8TH / ISIN: US08975B1098
|Bilanz im Blick
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28.10.2026 14:35:00
BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Verlust deutlich ausgeweitet
BigBear.ai hat das dritte Quartal 2026 erneut mit einem Verlust abgeschlossen. Der Verlust je Aktie (EPS) belief sich auf 0,19 US-Dollar und verschlechterte sich damit gegenüber dem Vorjahreswert von -0,03 US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten wurden damit verfehlt. Sie hatten im Vorfeld mit einem EPS von -0,05 US-Dollar gerechnet.
Beim Umsatz verzeichnete BigBear.ai eine Verbesserung von 33,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 43,581 Millionen US-Dollar. Die Markterwartungen hatten sich zuvor auf 29,9 Millionen US-Dollar belaufen.
Die BigBear.ai-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 0,21 Prozent höher bei 2,355 US-Dollar.
Bettina Schneider, Martina Köhler, Benedict Kurschat, Julia Walter, Redaktion Finanzen.at
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