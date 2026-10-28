BigBear.ai-Aktie dennoch freundlich: Verlust deutlich ausgeweitet

KI-Unternehmen stehen an den Finanzmärkten derzeit besonders im Fokus. Dazu zählt auch BigBear.ai, das nun Einblick in seine Geschäftsentwicklung gewährt hat.

BigBear.ai hat das dritte Quartal 2026 erneut mit einem Verlust abgeschlossen. Der Verlust je Aktie (EPS) belief sich auf 0,19 US-Dollar und verschlechterte sich damit gegenüber dem Vorjahreswert von -0,03 US-Dollar. Die Erwartungen der Analysten wurden damit verfehlt. Sie hatten im Vorfeld mit einem EPS von -0,05 US-Dollar gerechnet.

Beim Umsatz verzeichnete BigBear.ai eine Verbesserung von 33,1 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 43,581 Millionen US-Dollar. Die Markterwartungen hatten sich zuvor auf 29,9 Millionen US-Dollar belaufen.

Die BigBear.ai-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 0,21 Prozent höher bei 2,355 US-Dollar.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Benedict Kurschat, Julia Walter, Redaktion Finanzen.at