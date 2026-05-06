BigBear.ai-Aktie dennoch im Plus: Umsatz sinkt - Erwartungen nicht erfüllt

KI-Unternehmen bekommen am Markt derzeit besondere Aufmerksamkeit. So auch BigBear.ai, insbesondere nachdem das Unternehmen seine Bücher geöffnet hat.

Für BigBear.ai ist das Q1/2026 erneut mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Das EPS konnte mit -0,12 US-Dollar im Vorjahresvergleich (-0,250 US-Dollar) verbessert werden. Damit schlug sich BigBear.ai im Berichtsquartal schlechter als erwartet, Analysten waren von einem EPS von -0,080 US-Dollar ausgegangen.

Der Umsatz verschlechterte sich von 34,8 Millionen US-Dollar auf 34,4 Millionen US-Dollar, die Analystenschätzungen hatten zuvor bei Erlösen von 33,6 Millionen US-Dollar gelegen.

Die BigBear.ai-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 0,60 Prozent höher bei 4,165 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Julia Walter, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at