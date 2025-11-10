BigBear.ai Aktie
BigBear.ai-Aktie mit Kurssprung trotz geringeren Erlösen und erneuten Verlusten
Im dritten Quartal 2025 schrieb BigBear.ai einmal mehr rote Zahlen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,030 US-Dollar, nach einem Minus von 0,050 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von -0,073 US-Dollar erwartet.
Der Umsatz des Unternehmens aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz lag daneben im Berichtszeitraum bei 33,143 Millionen US-Dollar, die Schätzungen hatten hier zuvor bei 31,8 Millionen US-Dollar gelegen. Im Vorjahr hatte BigBear.ai noch 41,5 Millionen US-Dollar umgesetzt.
An der NYSE reagierten Anleger positiv auf die Zahlenvorlage und schicken die BigBear.ai-Aktie nachbörslich zeitweise 7,71 Prozent auf 6,21 US-Dollar nach oben.
