BigBear.ai Aktie
WKN DE: A3C8TH / ISIN: US08975B1098
|KI-Konzern mit Bilanz
|
05.05.2026 22:31:00
BigBear.ai-Aktie sinkt: Umsatz sinkt - Erwartungen nicht erfüllt
Für BigBear.ai ist das Q1/2026 erneut mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Das EPS konnte mit -0,12 US-Dollar im Vorjahresvergleich (-0,250 US-Dollar) verbessert werden. Damit schlug sich BigBear.ai im Berichtsquartal schlechter als erwartet, Analysten waren von einem EPS von -0,080 US-Dollar ausgegangen.
Der Umsatz verschlechterte sich von 34,8 Millionen US-Dollar auf 34,4 Millionen US-Dollar, die Analystenschätzungen hatten zuvor bei Erlösen von 33,6 Millionen US-Dollar gelegen.
Die BigBear.ai-Aktie sackt nachbörslich an der NASDAQ um 6,04 Prozent ab auf 3,91 US-Dollar.
Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at
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