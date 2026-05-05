BigBear.ai Aktie

BigBear.ai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C8TH / ISIN: US08975B1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
KI-Konzern mit Bilanz 05.05.2026 22:31:00

BigBear.ai-Aktie sinkt: Umsatz sinkt - Erwartungen nicht erfüllt

BigBear.ai-Aktie sinkt: Umsatz sinkt - Erwartungen nicht erfüllt

KI-Unternehmen bekommen am Markt derzeit besondere Aufmerksamkeit. So auch BigBear.ai, insbesondere nachdem das Unternehmen seine Bücher geöffnet hat.

Für BigBear.ai ist das Q1/2026 erneut mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Das EPS konnte mit -0,12 US-Dollar im Vorjahresvergleich (-0,250 US-Dollar) verbessert werden. Damit schlug sich BigBear.ai im Berichtsquartal schlechter als erwartet, Analysten waren von einem EPS von -0,080 US-Dollar ausgegangen.

Der Umsatz verschlechterte sich von 34,8 Millionen US-Dollar auf 34,4 Millionen US-Dollar, die Analystenschätzungen hatten zuvor bei Erlösen von 33,6 Millionen US-Dollar gelegen.

Die BigBear.ai-Aktie sackt nachbörslich an der NASDAQ um 6,04 Prozent ab auf 3,91 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BigBear.ai-Aktie mit Kurssprung trotz geringeren Erlösen und erneuten Verlusten

Bildquelle: MacroEcon / Shutterstock.com

Nachrichten zu BigBear.ai

mehr Nachrichten

Analysen zu BigBear.ai

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BigBear.ai 3,54 -0,45% BigBear.ai

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen