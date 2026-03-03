BigBear.ai-Aktie vorbörslich deutlich schwächer: KI-Unternehmen stabilisiert Ergebnis, kämpft aber mit schrumpfenden Erlösen

BigBear.ai hat am Montag seine Bücher im nachbörslichen US-Geschäft geöffnet. So fiel die Bilanzvorlage für das vierte Quartal und das Gesamtjahr aus.

Im vierten Quartal 2025 hat BigBear.ai das Ergebnis je Aktie von -0,55 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun -0,01 US-Dollar verbessert. Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von -0,06 US-Dollar erwartet.

Umgesetzt hat das Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz daneben im zurückliegenden Jahresviertel 27,3 Millionen US-Dollar, die Schätzungen hatten zuvor bei 33,31 Millionen US-Dollar gelegen. Im Vorjahr hatte BigBear.ai noch 43,83 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Für das gesamte abgelaufene Fiskaljahr 2025 hatten Analysten im Vorfeld mit einem Verlust von 0,93 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem im Fiskalvorjahr ein Minus von 1,27 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte. Tatsächlich belief sich das EPS für das Jahr 2025 auf 0,82 US-Dollar. Beim Umsatz waren Analysten nach 158,24 Millionen US-Dollar im Vorjahr von insgesamt 133,68 Millionen US-Dollar ausgegangen. Hier verfehlte das Unternehmen die Erwartungen mit einem tatsächlichen Umsatz in Höhe von 127,67 Millionen US-Dollar.

"Wir haben unsere Schulden um mehr als 90 Prozent reduziert, eine starke Liquiditätsposition aufgebaut, die uns die Freiheit gibt, in zukunftsweisende Technologien zu investieren, international expandiert und zwei hochspezialisierte Technologieunternehmen übernommen, die direkt in unsere beiden Kernmärkte - nationale Sicherheit sowie Reise und Handel - integriert sind", sagte Kevin McAleenan, CEO von BigBear.ai.

Im vorbörslichen Handel am Dienstag wird die BigBear.ai-Aktie zwischenzeitlich 6,10 Prozent bei 3,85 US-Dollar tiefer gesehen.

Redaktion finanzen.at