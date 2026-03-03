BigBear.ai Aktie

BigBear.ai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C8TH / ISIN: US08975B1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bücher geöffnet 03.03.2026 10:05:00

BigBear.ai-Aktie vorbörslich deutlich schwächer: KI-Unternehmen stabilisiert Ergebnis, kämpft aber mit schrumpfenden Erlösen

BigBear.ai-Aktie vorbörslich deutlich schwächer: KI-Unternehmen stabilisiert Ergebnis, kämpft aber mit schrumpfenden Erlösen

BigBear.ai hat am Montag seine Bücher im nachbörslichen US-Geschäft geöffnet. So fiel die Bilanzvorlage für das vierte Quartal und das Gesamtjahr aus.

Im vierten Quartal 2025 hat BigBear.ai das Ergebnis je Aktie von -0,55 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun -0,01 US-Dollar verbessert. Analysten hatten im Vorfeld ein EPS von -0,06 US-Dollar erwartet.

Umgesetzt hat das Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz daneben im zurückliegenden Jahresviertel 27,3 Millionen US-Dollar, die Schätzungen hatten zuvor bei 33,31 Millionen US-Dollar gelegen. Im Vorjahr hatte BigBear.ai noch 43,83 Millionen US-Dollar umgesetzt.

Für das gesamte abgelaufene Fiskaljahr 2025 hatten Analysten im Vorfeld mit einem Verlust von 0,93 US-Dollar je Aktie gerechnet, nachdem im Fiskalvorjahr ein Minus von 1,27 US-Dollar je Aktie in den Büchern gestanden hatte. Tatsächlich belief sich das EPS für das Jahr 2025 auf 0,82 US-Dollar. Beim Umsatz waren Analysten nach 158,24 Millionen US-Dollar im Vorjahr von insgesamt 133,68 Millionen US-Dollar ausgegangen. Hier verfehlte das Unternehmen die Erwartungen mit einem tatsächlichen Umsatz in Höhe von 127,67 Millionen US-Dollar.

"Wir haben unsere Schulden um mehr als 90 Prozent reduziert, eine starke Liquiditätsposition aufgebaut, die uns die Freiheit gibt, in zukunftsweisende Technologien zu investieren, international expandiert und zwei hochspezialisierte Technologieunternehmen übernommen, die direkt in unsere beiden Kernmärkte - nationale Sicherheit sowie Reise und Handel - integriert sind", sagte Kevin McAleenan, CEO von BigBear.ai.

Im vorbörslichen Handel am Dienstag wird die BigBear.ai-Aktie zwischenzeitlich 6,10 Prozent bei 3,85 US-Dollar tiefer gesehen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie verliert dennoch: Techriese übertrifft erneut Erwartungen - KI-Treiber zeigen Wirkung

Bildquelle: MacroEcon / Shutterstock.com

Nachrichten zu BigBear.ai

mehr Nachrichten

Analysen zu BigBear.ai

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BigBear.ai 3,29 -4,91% BigBear.ai

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notiert am Dienstag tiefer. Auch der DAX zeigt sich deutlich schwächer. Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen