Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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14.09.2026 02:41:54
BigBear.ai vs. Cerebras Systems: What Quarterly Revenue Trends for These Artificial Intelligence Companies Tell Investors
BigBear.ai (NYSE:BBAI) generates revenue by providing artificial intelligence-powered predictive modeling and security consulting services to enterprise and government clients.
During the summer, it established a new equity offering program to support future business operations, gained international regulatory approval for airport security screening software, and appointed a new board member, while concurrently reporting an operating margin of -74% for the quarter ended June 30, 2026.
Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS) earns revenue by selling specialized computing hardware and software to data centers and large enterprises.
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|Cerebras Systems Inc
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