Cerebras Systems Aktie

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WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037

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29.09.2026 02:21:09

BigBear.ai vs. Cerebras Systems: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

The artificial intelligence boom has moved beyond simple chatbots and into the core of global infrastructure. Investors must now decide whether to bet on specialized software providers like BigBear.ai (NYSE:BBAI) or hardware pioneers like Cerebras Systems (NASDAQ:CBRS).

BigBear.ai focuses on decision intelligence, helping government and defense agencies make sense of complex data environments. Cerebras Systems takes a different path by building massive, wafer-scale chips designed to handle the most demanding AI workloads in the world.

BigBear.ai provides decision intelligence solutions primarily for federal and defense agencies. The company uses AI to help customers navigate global supply chains, manage autonomous systems, and bolster cybersecurity efforts. In its latest annual report filed for the period ending December 31, 2025, the company noted it had 579 employees, many of whom hold high-level security clearances.

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