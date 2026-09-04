CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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04.09.2026 19:55:20
BigBear.ai vs. CoreWeave: Evaluating the Better Artificial Intelligence Stock to Buy for 2026
As artificial intelligence shifts from experimentation to execution, BigBear.ai (NYSE:BBAI) and CoreWeave (NASDAQ:CRWV) offer two different ways to play the trend. Choosing the right one requires weighing software expertise against infrastructure scale.BigBear.ai focuses on decision-intelligence software used by government and industrial clients to navigate complex data. CoreWeave provides the heavy-duty computing power needed for massive AI models. While both companies operate in the same broader ecosystem, their business models and financial profiles diverge significantly for investors looking toward the future.BigBear.ai provides decision-intelligence software used by national security and supply chain organizations to navigate complex data environments. In its latest annual report, filed for the year ended December 31, 2025, the company highlighted its role within the broader landscape of tech stocks. However, it generates 51% of its revenue from just a few customers, and this concentration adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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