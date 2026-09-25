Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
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25.09.2026 08:52:57
BigBear.ai vs. Innodata: What Quarterly Revenue Trends Tell Investors About These Artificial Intelligence Companies
BigBear.ai (NYSE:BBAI) earns most of its revenue by supplying data analytics services, predictive modeling systems, and general technology consulting to enterprise clients seeking structured decision support.
While the company received formal Dutch national regulatory approval for its specialized threat detection software, it also recently appointed a retired military general to its board of directors.
Innodata (NASDAQ:INOD) earns most of its revenue by providing data engineering systems, functional software programs, and outsourced digital transformation services designed to help organizations interpret complex information.
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