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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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09.10.2026 19:57:14

BigBear.ai vs. Innodata: Which Small-Cap Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

Are you looking to capitalize on the next wave of the intelligence revolution? Deciding between BigBear.ai (NYSE:BBAI) and Innodata (NASDAQ:INOD) requires weighing specialized government contracts against rapid private-sector scaling.

BigBear.ai provides predictive analytics and decision-support software primarily for the national security sector. Innodata operates as a data engineering specialist, helping technology giants build and refine large language models. While both inhabit the fast-moving world of artificial intelligence, their financial trajectories and target markets offer distinct paths for investors.

BigBear.ai sells mission-ready intelligence solutions, including computer vision and predictive analytics, to high-stakes sectors like defense and homeland security. In its latest annual report, filed for the fiscal year ended December 31, 2025, the company highlighted its focus on autonomous systems and cybersecurity. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as clients representing over 10% of revenue accounted for roughly 51% of total sales in 2025.

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