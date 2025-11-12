BigBearai hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BigBearai hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ein EPS von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 33,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 41,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at