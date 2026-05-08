BigBearai stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BigBearai hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at