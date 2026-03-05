BigBearai: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BigBearai hat am 02.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 37,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,820 USD. Im Vorjahr waren -1,270 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,32 Prozent auf 127,67 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 158,24 Millionen USD in den Büchern gestanden.

