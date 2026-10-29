BigBearai zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BigBearai hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,19 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,50 Prozent auf 43,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at