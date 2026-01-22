BIGBLOC Construction: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

BIGBLOC Construction hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 728,2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 568,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at