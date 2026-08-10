BIGBLOC Construction präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BIGBLOC Construction präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

BIGBLOC Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,230 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 791,5 Millionen INR gegenüber 563,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at