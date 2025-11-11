|
BIGBLOC Construction: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
BIGBLOC Construction veröffentlichte am 08.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,08 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,150 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,31 Prozent auf 673,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 516,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
