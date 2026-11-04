BIGBLOC Construction stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BIGBLOC Construction hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BIGBLOC Construction ein Ergebnis je Aktie von -0,080 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 673,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 828,6 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at