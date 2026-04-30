BIGG Digital Assets: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BIGG Digital Assets ließ sich am 27.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BIGG Digital Assets die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Umsatz lag bei 12,86 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 12,43 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at