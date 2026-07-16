Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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16.07.2026 18:28:00
Bigger Scares: Home Depot's 12-Foot Skeleton Is a Halloween Hit and Now It Can Talk, Too
Creep out the neighborhood kids with this cool upgrade to one of the most popular holiday haunts around.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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