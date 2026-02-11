|
11.02.2026 06:31:28
Bihar Sponge Iron mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bihar Sponge Iron stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bihar Sponge Iron 0,210 INR je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bihar Sponge Iron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 873,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 533,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
