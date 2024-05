Bihar Sponge Iron öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bihar Sponge Iron präsentierte in der am 27.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das EPS wurde auf 0,50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,480 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 34,30 Prozent zurück. Hier wurden 741,4 Millionen INR gegenüber 1,13 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,830 INR gegenüber 1,35 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 42,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,67 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,63 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at