|
01.06.2026 06:31:29
Bihar Sponge Iron stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bihar Sponge Iron hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,14 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bihar Sponge Iron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 169,2 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 82,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 985,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,26 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Bihar Sponge Iron 1,15 INR je Aktie verdient.
Mit einem Umsatz von 2,45 Milliarden INR, gegenüber 3,19 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 23,15 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.