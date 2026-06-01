Bihar Sponge Iron stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bihar Sponge Iron hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,14 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bihar Sponge Iron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 169,2 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 82,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 985,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,26 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Bihar Sponge Iron 1,15 INR je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 2,45 Milliarden INR, gegenüber 3,19 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 23,15 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at