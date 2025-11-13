Bikaji Foods International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bikaji Foods International präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 3,18 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,76 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bikaji Foods International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,30 Milliarden INR im Vergleich zu 7,21 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at